Satraukums un priekpilnas gaidas: kā palīdzēt bērniem uzsākt mācību gadu

• Viens no veidiem, kā palīdzēt bērnam, ir mācīt viņam atpazīt savas sajūtas. Bērni mācās no mums gan pozitīvo, gan negatīvo. Vienmēr jāpatur prātā, ka bērni imitē pieaugušos. Viņi mācās no saviem vecākiem tikt galā ar stresu un mēģina līdzīgā veidā reaģēt. Dažos gadījumos ir lietderīgi paskaidrot, jo īpaši vecākiem bērniem, kā rīkoties attiecīgajā situācijā.