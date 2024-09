"Šis gājiens no vadītāja puses nekādā veidā nav attaisnojams, jo, ja tuvojamies gājēju pārejai, ir obligāti jāpārliecinās, vai tur nav cilvēku. It sevišķi šajā gadījumā, kad gājēji tuvojas no labās puses, bet automobilis pārvietojas pa kreiso joslu, tad viņam noteikti ir pietiekoši laika pamanīt šos gājējus, kas iet, un izvairīties no negadījuma. Tā ir absolūta neuzmanība no vadītāja puses, kas šajā situācijā ir absolūti nepieļaujama," norāda Irbītis.