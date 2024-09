Sieviete zvanījusi dēlam un aicinājusi viņu palīgā. Dēls Dzintars žurnālam “Medības” vēlāk pastāstīja, ka telefona zvanu saņēmis pusastoņos no rīta un nekavējoties devies mammu glābt.

Viņš sakās dzirdējis, ka pēc skaļajiem kliedzieniem kāds pa krūmiem aizskrējis. Vieta, kur Dzintara māte sastapusies ar lāci, atrodas aptuveni pusotra kilometra attālumā no Birzgales centra un 400 metru attālumā no tuvējās mājas. Pašas sievietes un viņas dēla māja ir nepilna kilometra attālumā no šīs vietas.