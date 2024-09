Ilgus gadus četru bērnu mammai no algas tiek ieturēti 50%, no kuriem liela daļa aiziet nevis parādu dzēšanai, bet gan “melnajā caurumā” - atlīdzībai tiesu izpildītājiem. No 19 izpildu lietām dzēstas tikai 7. Sanāk, ka no savas algas Anta “uzturējusi” 6 tiesu izpildītājus. Viņas gadījums nav unikāls.