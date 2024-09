Vācijas iznīcinātāji “Eurofighter” pirmo reizi pietuvojušies Krievijas robežai Somijā

Vācijas iznīcinātāji “Eurofighter” no Luftwaffe 71.taktiskās eskadriļas pirmo reizi piedalījušies militārajās mācībās pie Krievijas robežas Somijā. Kā norāda AeroTime, manevru “Baana-24” ietvaros trīs iznīcinātāji nolaidās un pacēlās no ceļa netālu no Hosio ciemata, kas atrodas tikai 180 km no Krievijas robežas. Šī ir pirmā reize, kad Vācijas iznīcinātāji piedalās šāda veida mācībās kopš Somijas pievienošanās NATO 2023. gada aprīlī.