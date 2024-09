Foto Centrāleiropu skar postoši plūdi, kas jau laupījuši dzīvības

Current view of the Nysa Kłodzka at Bystrzyca Kłodzka station.



The water level is at 378 cm, exceeding the alarm level by 198 cm. #Poland #PolandFloods #Floods #Flooding #Rain #HeavyRain #Powódź #Deszcz #CiężkiDeszcz #Intensywneopadydeszczu pic.twitter.com/RUBusqI1wy