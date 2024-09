Saeima neatbalsta bargāku vēršanos kartelistiem

Latvijā ir kriminālatbildība par to, ka pieaudzis cilvēks mājās uzpīpē zāli. Bet mums nav kriminālatbildības par noziedzīgiem karteļiem, kas nodara miljonu EUR zaudējumus tautsaimniecībai. No Saeimas tribīnes izskan, ka Latvijai nevajag kļūt par policejisku valsti. LOL https://t.co/KIZzceyOci

Pirms nedēļas Saeimas vairākums Judina piedāvātos grozījumus neatbalstīja. “Andrej Judin, jūs ar saviem priekšlikumiem par sodīšanu, par policejisko valsti, pret uzņēmējiem, jūs mani uzvelkat kaut kā īpaši,” no tribīnes neslēpa deputāte Linda Liepiņa (LPV). “Tas balsojums nebija par to, ka mēs atbalstām karteļus, kā to nodefinēja Judina kungs, bet tieši vairāk par to procedūru, ka netika uzklausītas visas puses,” tā savu noraidošo attieksmi pamato deputāts Edgars Putra (AS).