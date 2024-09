Apsver iespēju “Rail Baltica” būvēšanu turpināt, lietošanai pa posmiem

Uz jautājumu, cik varētu izmaksāt šāds atzars no Misas līdz Rīgas lidostai, Briškens atbild: “Aplēses ir apmēram 1,1 - 1,2 miljardi, bet, protams, tas ir jāskata kontekstā ar to, vai mēs mēģinām šo projektu apvienot ar Rīgas apvedceļu, kas, protams, arī ir nozīmīga vajadzība, un, protams, tas būs atkarīgs no tā, kāda veida finansējuma modelis šeit tiks izmantots.”