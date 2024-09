Visi šajā gadsimtā Latvijā difterijas dēļ mirušie bērni nebija vakcinēti

Nāvējoša vai ļoti bīstama difterija ir nevakcinētiem cilvēkiem. Kaut arī vakcīnas tika izgudrotas pagājušajā gadsimtā, joprojām šajā gadsimtā Latvijā no difterijas mirst bērni. 2003. gadā nomira bērns vecuma grupā 3 – 5 gadi, 2005. gadā nomira divi bērni vecuma grupā 3 – 5 gadi, 2006. gadā nomira viens bērns vecuma grupā 5 – 10 gadi. Gandrīz 20 gadus Bērnu slimnīcā nav bijis neviena tik smaga difterijas gadījuma kā 5. septembrī ievestajam pacientam. "Iespējams, tas kādam ir radījis maldinošu pārliecību, ka difterija mūs vairs neapdraud, taču šis traģiskais gadījums atgādina par pretējo. Īpaši satraucoši ir tas, ka Bērnu slimnīcā šajā gadā no vakcīnregulējamām bīstamām infekcijām miruši jau divi bērni – viens no garā klepus un viens no difterijas," uzsver slimnīca.