Tiks veikts "Rail Baltica" starptautisko staciju būvniecības un pamattrases projektēšanas līgumu audits

Savukārt otrajā daļa būs jāvērtē "RB Rail" noslēgto projektēšanas līgumu vadības procesu izmaiņas, ieviestos procesus un to efektivitāti atbilstoši 2022.gadā veiktā audita secinājumiem un rekomendācijām.

SM skaidro, ka globālo ģeopolitisko notikumu rezultātā novērojams būvniecības izmaksu būtisks pieaugums. Līdz ar to finansējums abu starptautisko staciju aktivitātēm nav pieejams pietiekošā apmērā, lai nosegtu faktisko būvniecības izmaksu indeksāciju atbilstoši līgumiem. Papildu izmaksas radījis arī Rīgas Centrālās stacijas būvdarbu apjoma palielinājums.

Tāpat papildu finansējums bija nepieciešams projektēšanas darbu pabeigšanai Latvijā, kas atpaliek no plānotā laika grafika. Īpaši sarežģīta situācija ir Rīgas posmā, kur izsludināts jauns iepirkums par būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumiem dzelzceļa sliežu ceļam posmā no Rīgas lidostas līdz Misai un no Upeslejas līdz dzelzceļa stacijai "Rīga - Preču". Patlaban "RB Rail" izskata un vērtē saņemtos piedāvājumus.