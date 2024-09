Video Traģiskais jauniešu brauciens Lizuma pagastā filmēts “Snapchat” video

Sadragāto transportlīdzekli uz ceļa Cesvaine-Velēna pirmie pamanīja likumsargi, kas pēc pusnakts patrulēja apkārtnē. Četri no pieciem mašīnā sēdošajiem jauniešiem bija miruši negadījuma vietā, bet vienai no meitenēm vēl bija iespējams palīdzēt.

17 gadus vecajam jaunietim, kas sēdēja pie stūres, nebija tiesību. Pašreizējā informācija liecina, ka trīs no pieciem jauniešiem izsvieda no auto, un divi no viņiem atradās zem auto.