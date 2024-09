Zāļu ražotāju asociācija aicina neatlikt zāļu rezervju fonda izveidi līdz brīdim, kad būs iestājusies ārkārtas situācija

Asociācijā pauž uzskatu, ka atbildīgais ministrs nepamatoti aizbildinās ar to, ka jautājums par valsts zāļu rezerves fonda izveidi ir tik konfidenciāls, ka par to nevar runāt pat ar Saeimas deputātiem. "Mūsu ieskatā arguments par slepenību ir tikai centieni slēpt to, ka šajā ilgajā laika periodā šis jautājums nav pakustējies uz priekšu," atzīmē Dūrēja-Dombrovska.