Izraēla un "Hizbollah" paplašina uzbrukumus pār Izraēlas un Libānas robežu

Saistībā ar uzbrukumu palielināšanos ASV Valsts departaments sestdien mudināja amerikāņus doties prom no Libānas, kamēr ir komerciālas iespējas atstāt valsti. Komerciālie reisi no Libānas pašlaik vēl ir pieejami, bet to skaits ir samazināts, taču, drošības situācijai pasliktinoties, komerciālas iespējas doties prom no Libānas var arī nebūt, brīdināja Valsts departaments.