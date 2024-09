Dienests apstiprina iepriekš sniegto informāciju, ka krievi, iespējams, ieņēmuši Hrodivkas ciemu uz austrumiem no Pokrovskas un Ukrajinskas pilsētu uz dienvidiem.

Saskaņā ar britu izlūkdienestu datiem Krievijas karaspēks pašlaik atrodas aptuveni astoņu kilometru attālumā no Pokrovskas.

Krievijas armijas ofensīva Pokrovskas tuvumā turpinās jau vairākas nedēļas, un to laikā krieviem izdevies pietuvoties pilsētai, kas ir stratēģiski svarīgs Ukrainas spēku loģistikas centrs.

Britu izlūkdienests arī norāda, ka Harkivas apgabalā Krievijas armijai izdevies pavirzīties uz rietumiem no Piščanes ciema (tas atrodas netālu no Kupjanskas), un tagad tā kontrolē nelielu pacēlumu, kas atrodas 3,5 kilometru attālumā no Oskilas upes.