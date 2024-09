Vienojas "Studētgoda" stipendiju nākamgad palielināt par pieciem eiro

Plānots, ka no 2025.gada janvāra stipendijas apmērs tiks palielināts līdz 180 eiro. Stipendijas pretendentu ģimeņu ikmēneša maksimālo ienākumu slieksnis tiks celts no 1000 eiro līdz 1480 eiro mēnesī, savukārt no 2025.gada rudens stipendiju pakāpeniski varētu saņemt arī maznodrošinātie un trūcīgie studējošie.