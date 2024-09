Kāpēc jaunieši izvēlas lietot apreibinošas vielas?

Cilvēkam ir raksturīgi sekot pūlim, labāk darīt to, ko dara visi, nevis būt atšķirīgam. Īpaši jauniešu vidū atšķirīgie kompānijā nereti netiek pieņemti, tiek atstumti un dažkārt pat saskaras ar apcelšanu, gan fizisku, gan emocionālu pāridarījumu. Par to ir jārunā, jo vienaudžu spiediens ir viens no iemesliem, kas pusaudžus un jauniešus noved pie dažādu vielu lietošanas.