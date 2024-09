Autovadītāju ievērībai: rudenī dzīvnieki biežāk iznāk uz ceļa

No tiem dzīvniekiem, kas ir augumā līdz motora pārsegam, ja ir bīstami izvairīties, nevajag to darīt. Ir tikai jābremzē. Savukārt no tiem dzīvniekiem, kuri augstāki par motora pārsegu un pēc trieciena var trāpīt priekšējā stiklā, ir jāmēģina izvairīties.