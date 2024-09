Kašers par pirmo pašnāvības mēģinājumu: es stāvēju uz palodzes piektajā stāvā

Šķiet, ka tā nasta ir ārkārtīgi smaga. Par to īsti nevar runāt ar vienaudžiem, jo baidies, ka viņi atstāstīs citiem, pie skolotājas kaunies doties, pie vecākiem… man tajā laikā vēl nebija izveidojušās tādas attiecības ar vecākiem, jo es pats nesapratu savu seksualitāti, man it kā bija kauns par to runāt.