Vācijā trim cilvēkiem piespriesti cietumsodi par luksusa automašīnu piegādi Krievijai

Apsūdzētie, neraugoties uz aizliegumu, nosūtīja dārgos automobiļus uz Krieviju no 2022. gada marta līdz 2024. gada martam. Viņi muitas darbiniekiem apgalvoja, ka transportlīdzekļi tiekot sūtīti uz Baltkrieviju. Divi no apsūdzētajiem saņēma sešu gadu cietumsodu, trešais – četru gadu cietumsodu. No nelikumīgajiem darījumiem gūtā peļņa gandrīz 30 miljonu eiro apmērā tiks konfiscēta. Notiesāto valstspiederība nav norādīta.