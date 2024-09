Latvijas IKP pērn pieaudzis par 1,7%, liecina revidētie dati

Statistikas pārvaldē atzīmē, ka datu revīzijas ietekme uz IKP pieauguma tempiem ir no -1,8 procentpunktiem 2009.gadā līdz +0,9 procentpunktiem 2005. un 2006.gadā. Savukārt no 2012. līdz 2021.gadam revīziju ietekme svārstās robežās no -0,1 procentpunkta līdz +0,3 procentpunktiem.