Talantīgs, bet apjucis – kā palīdzēt krustcelēs nonākušam jaunietim?

Neziņa par to, ko tālāk darīt dzīvē, ir normāla vecumposma īpatnība, taču, ja netiek saņemts vajadzīgais atbalsts, pastāv risks ilgstoši nokļūt NEET situācijā. Par NEET jauniešiem sauc jauniešus, kuri nemācās vai nestrādā (akronīms no angļu valodas "not in employment, education or training").