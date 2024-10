Jauniešiem jādod vairāk nekā viena iespēja mēģināt

Taču, ja jaunietim ir grūtības mācībās vai ierobežotas iespējas, kas liedz iekļauties izglītības iestādes norisēs, un nav arī iedrošinājuma iesaistīties nodarbinātībā, rodas tā dēvētie NEET situācijā esošie jaunieši (akronīms no angļu valodas "not in employment, education or training"), kuri nemācās, nestrādā un kuriem nav skaidrības par to, ko vēlētos darīt nākotnē. Šādā situācijā noderīgs var būt mentors, kas uzklausa un motivē jaunieti, palīdzot nonākt līdz apzinātai izvēlei.