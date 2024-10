Ar sesto sezonu pie televīzijas skatītājiem atgriezies visu iemīļotais šovs jeb, kā to dēvē veidotāji, sociālais projekts – “Caur ērkšķiem uz...”. Šovā katru gadu piedalās padsmit grūtībās nonākušas sievietes, un tā mērķis it kā ir palīdzēt viņas vest uz pareizā ceļa un tikt ārā no atkarību vējdzirnavām.