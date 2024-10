Saeimas komisija atbalsta seksuālās uzmākšanās definīciju

Tieslietu ministrijas (TM) parlamentārā sekretāre Lauma Paegļkalna (JV), pamatojot priekšlikumu, atzīmēja, ka šis ir viens no emocionālākajiem jautājumiem pēdējā laikā, par to diskusijās "laužot šķēpus". Pēc ministrijas pārstāves vārdiem, tas patiesībā ir jautājums par cilvēka būtisku integritātes un cieņas aizsardzību, jo katrs vēlas, lai neviens bez mūsu piekrišanas to nepārkāptu.