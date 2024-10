Andžāns uzsvēra, ka patlaban viss ir atkarīgs no tālākās Izraēlas rīcības. Eksperts pieminēja, ka aprīlī Irāna pret Izraēlu bija raidījusi vēl lielāku skaitu objektu. Tās toreiz bijušas kruīza raķetes un droni, kas lido lēnāk un notriecami vieglāk. Toreiz starptautiskā sabiedrība aicināja Izraēlu savaldīties un Izraēla atbildēja ar ierobežotiem triecieniem pa Irānas teritoriju, taču atšķirībā no aprīļa uzbrukuma, šajā pret Izraēlu tika pielietotas vairāk ballistiskās raķetes. Izraēlai bija mazāk laika reaģēt un lielākas grūtības raķetes notriekt.

Ģeopolitikas pētījumu centra direktors akcentēja, ka šoreiz Izraēla sola stingrāku atbildi. Viņa ieskatā, tas varētu būt plašs uzbrukums ar ballistiskajām raķetēm, iespējams, Irānai varētu dot triecienus no gaisa kuģiem. Andžāns norādīja, ka tas nemaz nav vienkāršs uzdevums, jo starp valstīm vēl ir Jordānija, Sīrija un Irāka. Eksperts klāstīja, ka Izraēlai ir ļoti labas militārās spējas, tostarp F-35 iznīcinātāji, kas ir vieni no modernākajiem pasaulē. Viņš arī neizslēdza, ka Izraēla uzbruks Irānai kibertelpā. 2010.gadā atklāja slaveno "Stuxnet", kas ir pirmais zināmais kiberierocis, kas no virtuālās vides var radīt sekas arī fiziskajā telpā.