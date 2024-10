Vēl piektdien kādā noliktavas teritorijā Ziemeru pagastā, netālu no Alūksnes varēja novērot daudz cilvēkus baltos kostīmos un gāzmaskās. No ēkas pagraba āra tika vestas plastmasas mucas. Tās, iespējams, pildītas ar ķīmikālijām un par to liecināja arī asā smaka. Valsts policija apstiprina, ka notikusi viena no vērienīgākajām Valsts policijas operācijām.