Noskaties Starptautiskajā operācijā saistībā ar narkotiku apriti Spānijā aizturēti arī Latvijas iedzīvotāji

Eiropols, kas sniedza atbalstu policijas operācijām Spānijā un Latvijā, pirms 3 nedēļām aizturēto Spiridonovu uzskata par augstvērtīgu mērķi jeb tā dēvēto lielo zivi. Spānijas mediji ziņo, ka viņa vadītās noziedzīgās organizācijas darbības centrs atradās Žironā, no kurienes tā gadiem ilgi pārvadāja narkotikas lielos apjomos, kļūstot par vienu no galvenajiem piegādātājiem gan Baltijai, gan Skandināvijas valstīm. To apstiprina arī tiesībsargi Latvijā.