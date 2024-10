Ne tikai VUGD depo: RERE uzņēmumi kavējas ar būvdarbiem

"Par Ģildi runājot, viss notiek pašlaik precīzi pēc grafika, "Valsts nekustamie īpašumi” komanda tam seko līdzi perfekti, un mēs arī visu to darām perfekti šobrīd," saka Didzis Putniņš.

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" atbild, ka Iepirkumu likums viņiem nav devis tiesības izslēgt šo pretendentu, un atsaucas arī uz pašu līdzšinējo, konstruktīvo sadarbību. "Līdz šim sadarbība ar uzņēmumu ir apmierinoša un nav būtisku norāžu uz to, ka būtu grūtības ar līgumsaistību izpildi. Jāatzīmē, ka daudz kas ir atkarīgs nevis no ģenerāluzņēmēja, bet no būvnieka projekta vadības komandas, kura ikdienā organizē darbus un veicina efektīvu sadarbību starp iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu projekta veiksmīgu īstenošanu un rezultāta sasniegšanu," norāda VAS "Valsts nekustamie īpašumi" valdes locekle Jeļena Gavrilova.