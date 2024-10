Raidījums Pulss Ar neērtībām būs jārēķinās. Saruna par lāču populāciju Latvijā

Latvijā pērn dzīvoja vismaz 129 lāči, un to nedarbi ik pa laikam dzirdami un redzami dažādos Latvijas novados. Ķepaiņu skaits turpina pieaugt, kā rezultātā sabiedrībai būs jāiemācās ar tiem sadzīvot. Vai Latvijā lāču ir pārāk daudz? Varbūt to skaitu vajadzētu samazināt? Varbūt valstī jau fiksētas nelikumīgas lāču medības? Par to un citiem jautājumiem runājām 9. oktobra raidījumā "Pulss".