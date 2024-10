"Jānovērš nozares sabrukums!" Optiķi mudina Veselības ministriju veidot darba grupu

SIA "Briļļu nams" izpilddirektors Antons Stepanovs norāda, ka pašlaik Latvijā ir 230 optikas veikali, no kuriem četru gadu laikā par ārstniecības iestādi ir spējuši reģistrēties 29. "Visi optikas veikali, kas ir izvietoti tirdzniecības centros, ir jāver ciet, izņemot tirdzniecības centra "Domina", kur viss ir kārtībā. No 10 veikaliem tirdzniecības centros deviņiem ir jāveras ciet - to šobrīd pieprasa valsts iestādes," skaidro Stepanovs.