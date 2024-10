Armija par drona nokrišanu Latgalē uzzināja no policijas

Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš (no kreisās) un Gaisa spēku komandieris pulkvedis Viesturs Masulis piedalās aizsardzības nozares preses brīfingā Aizsardzības ministrijā, kurā informē par Rēzeknes novadā nokritušo bezpilota lidaparātu.

Kāpēc bruņotie spēki nenotrieca ar sprāgstvielām aprīkoto krievu dronu, kāpēc nebrīdināja par civilo aizsardzību atbildīgos? Šie bija tikai daži no neatbildētajiem jautājumiem pēc Krievijas palaistā drona nokrišanas Gaigalavā. Viena no nepateiktajām atbildes daļām slēpjas faktā, ka Militārajai policijai par nokritušo objektu paziņoja policija, savukārt tā saņēma zvanu no vietējā iedzīvotāja, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”. Lai arī nepatīkama un kļūdu pilna, šī bijusi laba mācībstunda nākotnei.