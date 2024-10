Plūmju uzlējums un novēlota mediķu saukšana: Kas zināms par traģiskajām medībām Līču pļavās

Atbildīgo dienestu darbs slepkavības vietā patiešām ir uzmanības vērts. Tas, ka Garkalns miris no lodes, piefiksēts tikai vēlāk morgā. Kad policija ieradās notikuma vietā, glābēji jau bija Garkalnu nocēluši no torņa. Mediķu izsniegtajā izziņā bijis minēts – līķis bez vardarbīgas nāves pazīmēm. Taču lietas materiālos pavīd arī ugunsdzēsēju liecības par asins pilēm augšā tornī. Iespējams, paviršo vietas apskati var izskaidrot ar ģenerāļa Šultes augsto amatu policijā. Lai gan viņš noliedz, ka kādam būtu stādījies priekšā, viens no lieciniekiem atcerējās, ka Šulte esot minējis, ka ir “kaut kāds rajona priekšnieks”.