WP: ES nespēj nodrošināt Kijivai nepieciešamo daudzumu ieroču, taču ir risinājums

“Es domāju, ka sāk kļūt skaidrs, ka Eiropa nespēj saražot Ukrainai nepieciešamos ieročus, un visvienkāršākais veids, kā ukraiņi to var izdarīt paši, ir to darīt. Ja ukraiņiem ir materiāli un nauda, viņi paši to var izdarīt daudz ātrāk,” izdevumam sacīja kāds Eiropas diplomāts, kurš nevēlējās atklāt savu vārdu.