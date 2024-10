Aizvadītās nedēļas Krievijas propagandistu TV raidījumi bija reti garlaicīgi, izpalika pat ierastie solījumi noslaucīt Rietumu galvaspilsētas no zemes virsas. Tā vien šķiet, ka Kremļa ideoloģiskais pulveris ir izšauts un nepieciešams kāds ārējs stimuls, lai propagandas ugunskurs atkal uzdzirksteļotu.

Citi Kremļa ideologi nodevās atkārtotiem pārspriedumiem par to, ka neatkarīgas Ukrainas valsts pastāvēšana esot kļūda, Ukrainu esot izveidojusi Padomju Krievija, bet tagad to savā kontrolē pārņēmusi ASV, kas no Ukrainas izveidojusi "antikrieviju".