Itālija sāk migrantu pārvešanu uz Albāniju

Šos potenciālos patvēruma meklētājus, tai skaitā 10 no Bangladešas un sešus no Ēģiptes, svētdien starptautiskajos ūdeņos izglāba Itālijas varas iestādes. Abas laivas ar viņiem bija devušās jūrā no Lībijas galvaspilsētas Tripoles rajona.