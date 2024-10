Pārtikas produktus no Krievijas šogad deviņos mēnešos Latvijā ieveda 40 uzņēmumi

Salīdzinot ar 2023.gada deviņiem mēnešiem, šogad uzņēmumu skaits, kas veduši pārtiku un barību no Baltkrievijas, samazinājies par 36%, bet no Krievijas - par 48%, norāda dienestā.

PVD dati arī rāda, ka šogad deviņos mēnešos Latvijā kopumā ievesta 824 491 tonna pārtikas produktu un barības no Krievijas, kas ir par 41% mazāk nekā 2023.gadā, kā arī 330 370 tonnas no Baltkrievijas, kas ir 2,2 reizes vairāk nekā pērn. Tādējādi kopumā no abām valstīm Latvijā ievesta pārtika un barība 1,267 miljonu tonnu apmērā, kas ir par 21% mazāk nekā gadu iepriekš.

No Krievijas Latvijā visvairāk šogad pirmajā pusgadā ievestas pārtikas rūpniecības atliekas, atkritumi un gatavā lopbarība. No Eiropas Savienībā (ES) kopumā 612 585 ievestajām tonnām Latvija kā galamērķis bija norādīta 610 353 tonnām minēto produktu, kamēr cita ES valsts - 2232 tonnām.

Seko no Krievijas ievestie graudaugu produkti, kas kopumā 2024.gada deviņos mēnešos Latvijā ievesti 188 162 tonnu apmērā. No tiem Latvija kā galamērķis robežkontroles punktā norādīta 117 569 tonnām, kamēr cita ES valsts - 70 593 tonnām. Savukārt ēdamie dārzeņi, atsevišķas saknes un bumbuļi Latvijā no Krievijas šogad deviņos mēnešos ievesti 48 890 tonnu apmērā, no kuriem Latvija kā galamērķis norādīta 41 581 tonnai, bet cita ES valsts - 7301 tonnai.