Pagrieziena punkts biznesam: uzņēmējas aicina pieteikties grantu programmai

Pieteikšanās VISA un "Luminor" īstenotajai "She's Next" grantu programmai ir atvērta no 7. līdz 31. oktobrim. Par izvēlētajām grantu un biznesa konsultāciju saņēmējām tiks paziņots no 2025. gada 20. janvāra līdz 15. februārim.

Lai varētu pieteikties grantu programmai, tavam uzņēmumam jāatbilst šādiem kritērijiem: