Veselības inovāciju hakatonā uzvarējusi studentu komanda ar risinājumu bērnu paliatīvajai aprūpei

Šī gada hakatona tēma bija personalizētā jeb precīzijas medicīna - jauna pieeja slimību ārstēšanai un profilaksei, kurā tiek ņemtas vērā katra cilvēka ģenētiskās īpatnības, dzīves vide un dzīvesveids, atsakoties no idejas, ka visas zāles un metodes der visiem.

Hakatonā piedalījās septiņas studentu komandas no RSU, RTU, RTU Latvijas Jūras akadēmijas un RTU Rīgas Biznesa skolas. Trīs no tām tika izveidotas hakatona laikā no dalībniekiem, kuri bija pieteikušies individuāli.