2024. gada ASV prezidenta vēlēšanas ir īpašas ar to, ka pirmo reizi kampaņā par vienu no kandidātiem ļoti aktīvi iesaistījies viens no pasaulē bagātākajiem uzņēmējiem - Īlons Masks. Pirms dažiem gadiem “Tesla” un “SpaceX” dibinātāja politiskās preferences nebija zināmas, taču tagad Maskam arvien vairāk simpatizē Trampa pasaules uzskati un sazvērestības teorijas. Tomēr šo ideoloģisko pārliecību pamatā ir tīri merkantilas intereses.