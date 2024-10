Pašvaldību vēlēšanas: Rīgas vēlēšanu komisija bažīga par risku nepaspēt laicīgi nodrukāt biļetenus

Iepirkuma procedūras rezultātā izraudzītam uzņēmumam vēlēšanu zīmju izdrukāšana un to sakomplektēšana no informācijas saņemšanas brīža līdz piegādei uz četrām vietām Rīgā prasa aptuveni sešas nedēļas. Rīgas vēlēšanu komisijai pārbaudīt un saņemt ziņas no citām valsts iestādēm par deputātu kandidātu atbilstību prasa no vienas līdz trijām nedēļām.