Likstas ar kopīpašumu: visi aktuālie jautājumi notāriem vienuviet

Gadījumā, ja bērni manto kopīgu īpašumu, taču nespēj vienoties par tā apsaimniekošanu, rodas ķildas, kas atrisināmas, tikai izbeidzot kopīpašuma attiecības. Taču kā to paveikt, ja, piemēram, viena puse to nevēlas? Situācijas risinājumu sniedz zvērināta notāre Linda Eglīte.

Atbilstoši Civillikuma 1072. pantam katra kopīpašnieka domājamā daļa kopējā lietā pieder vienīgi viņam. Īpašnieks drīkst ar īpašumu rīkoties, ja vien šī rīcība līdz ar to neattiecas uz pārējo kopīpašnieku daļām. Uz šā pamata katram kopīpašniekam ir tiesības viņam piederošo kopējās lietas daļu arī atsavināt vai ieķīlāt. Līdz ar to kopīpašniekam ir tiesība pēc saviem ieskatiem rīkoties ar savu īpašuma daļu, t. sk. uzdāvināt, mainīt vai pārdot to jebkurai trešajai personai, un citu kopīpašnieku piekrišana tam nav nepieciešama. Citi kopīpašnieki nevar aizliegt rīkoties ar personas individuālo domājamo daļu.