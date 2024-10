Ārzemju mācībspēki izrādījuši interesi par tenūrprofesora amatiem Latvijā

Tikmēr LU tenūrprofesora amatā nav apstiprināts neviens ārvalstnieks. Augstskola pagājušā gada rudenī izsludināja konkursu uz astoņām tenūrprofesūras vietām. No 17 pieteikumiem divi tika saņemti no ārvalstu pilsoņiem, taču neviens no viņiem netika apstiprināts amatā.