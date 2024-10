Pastāv risks budžeta deficītam nākamgad pārsniegt 3% no IKP robežu

Viņš norāda, ka 2025.gada deficīts ir plānots 2,9% no IKP apmērā, bet, ierēķinot fiskālos riskus, tas sasniegs 3% no IKP. Šie rādītāji ir aprēķināti saskaņā ar šī gada jūnijā aktualizētajām makroekonomiskajām prognozēm. Pašlaik prognozes liecina par zemāku izaugsmi un attiecīgi zemākiem ieņēmumiem budžetā. Līdz ar to Sakss uzsver, ka pastāv risks, ka deficīts 2025.gadā var jau ar pašreizējo budžeta priekšlikumu pārsniegt 3% robežu.