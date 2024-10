Neviens no līdz šim Latgalē atrastajiem iespējamiem nelegālajiem imigrantiem nav miris vardarbīgā nāvē

Iespējams, piecas no mirušajām personām ir ieceļojušas no Indijas, viena persona no Tuvajiem Austrumiem, viena no Afganistānas, bet vienas personas valstiskā piederība nav zināma. Septiņas mirušās personas bija aptuveni 20 līdz 30 gadus vecas, vienā gadījumā mirusī bija 42 gadus veca sieviete. Piecos gadījumos personu mirstīgās atliekas atrastas Krāslavas novadā, divos gadījumos Augšdaugavas novadā un vienā - Ludzas novadā.