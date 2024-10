Rīgas domē sākušās diskusijas par priekšrocību atcelšanu elektroautomašīnām "Rīgas satiksmes" autostāvvietās

Savukārt "Latvijas Elektroauto biedrība" (LEAB), atbildot uz šo iniciatīvu, pauž pozīciju, ka problēma nav elektroautomobiļu novietošanā vecpilsētā, bet vispārējā auto satiksmes intensitātē. Elektroautomobiļi "kā videi draudzīgākais transporta līdzeklis" varot būt daļa no risinājuma. Viens no galvenajiem iemesliem esošajām elektroauto priekšrocībām ir valsts stratēģija - veicināt pāreju uz videi draudzīgākiem transportlīdzekļiem, lai samazinātu emisijas un pretēji apvienības apgalvojumiem, uzlabotu dzīves kvalitāti pilsētā, samazinot gaisa piesārņojumu un transporta troksni.

LEAB pārstāvji piekrīt, ka priekšrocības samazina "Rīgas satiksmes" ieņēmumus, bet uzsver, ka ir svarīgi izvērtēt citus ieguvumus. Bezmaksas stāvvietas ir viens no galvenajiem instrumentiem, lai stimulētu elektroauto iegādi un izmantošanu. Atceļot elektroautomobiļu priekšrocības, cilvēki var atteikties no to iegādes, kā arī nestabilitāte tirgū var atturēt uzņēmumus mainīt autoparku jau tagad, kas ilgtermiņā var negatīvi ietekmēt Latvijas ekonomiku, turpinot būt atkarīgiem no importētas degvielas un tās cenu izmaiņām.