"airBaltic" sāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Žešovu

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic", sākot no 2024. gada 8. novembra, sāks tiešos lidojumus starp Rīgu un Žešovu Polijā, piedāvājot plašākas ceļošanas iespējas šajā reģionā. Jaunais maršruts piedāvās ērtas savienojumu iespējas tālākiem lidojumiem no Rīgas uz galamērķiem visā Eiropā, padarot to par ideālu ceļošanas risinājumu, īpaši pasažieriem no Ukrainas, kuri ceļo caur Poliju uz Baltijas valstīm un citiem galamērķiem.