Jau ziņots, ka svētdien, 25.augustā, policija saņēma informāciju no sievietes, kura ap plkst.19.30 Saldus novadā, Cieceres pagastā, kopā ar savu meitu brauca ar sup dēli pa Cieceres ezeru. Brauciena laikā pretī brauca motorlaiva, kuras vadītājs ar laivu aizķēra sievietes vadīto sup dēli, kā dēļ tas apgāzās.