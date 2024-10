Rīgas lidostā stājas spēkā ziemas lidojumu saraksts

Tostarp Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" no rītdienas sāks tiešos lidojumus divas reizes nedēļa no Rīgas uz Grankanāriju, vienu no Spānijai piederošajām Kanāriju salām, no 8.novembra - regulārus lidojumus uz Žešovu Polijas-Ukrainas pierobežā, bet no 22.decembra - uz Austrijas kalnu kūrortu Insbruku. Tāpat aviokompānija ziemas sezonā turpinās lidojumus uz šīs vasaras jaunajiem galamērķiem Sofiju, Ļubļanu un Kišiņevu.