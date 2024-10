Latvijas prezidentūras ES Padomē rīkošanai veidos valsts pārvaldes iestādi

Sekretariātam ir vairākas tiesības, piemēram, pēc konsultācijām ar valsts iestādēm un sabiedrības pārstāvjiem iesaistīt to pārstāvjus prezidentūras jautājumu risināšanā, izveidot darba grupas un organizēt to savstarpējo sadarbību, slēgt līgumus ar valsts iestādēm un sabiedrības pārstāvjiem, pieprasīt un saņemt no valsts iestādēm, kā arī no fiziskajām un juridiskajām personām nepieciešamo informāciju.