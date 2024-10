“Xiaomi MIX Flip” – brīnišķīga debija no visiem aspektiem

Tāpat kā lielākajai daļai salokāmo tālruņu, arī “Xiaomi MIX Flip” ir divi ekrāni. Salokāmo viedtālruņu ēras sākumā ārējais ekrāns bija ļoti mazs, pēc tam tas kļuva lielāks un aizņēma jau ceturtdaļu no tālruņa aizmugurējās daļas. Šā papildu ekrāna izmēru ierobežoja arī tas apstāklis, ka kameru blokam un ekrānam bija jādala vieta, tāpēc ekrānam bija “jāpavirzās”. “Xiaomi MIX Flip” ārējais ekrāns ir viens no lielākajiem – tas aizņem pusi no tālruņa aizmugurējās daļas, bet tā kameras ir it kā integrētas pašā ekrānā. Respektīvi, “Xiaomi MIX Flip” ir funkcionāls un liels papildu ekrāns, kas ļauj bez grūtībām ērti izmantot dažādas ikdienā bieži lietojamas programmas. Kopumā šā ekrāna lietotāja saskarne ir tāda, ka, arī neatverot tālruni, kompakto tā versiju lietot ir parocīgi.